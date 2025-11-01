NAPOLI IMBRIGLIATO DAL COMO E MILINKOVIC PARA UN RIGORE

Condividi

Continua l’imbattibilità casalinga del Napoli ma il Como permette alla squadra di Conte di fare davvero poco e la capolista frena di nuovo prima di un appuntamento di Champions League; dopo lo 0-0 del Maradona la vetta della classifica è ancora azzurra ma bisogna aspettare la Roma, attesa dal big match di San Siro contro il Milan. Poco spettacolo – è la prima volta nel 2025 che il Napoli non segna in casa – e tanti contrasti. Non è stata una partita indimenticabile, piuttosto un match molto fisico (tre gialli solo nei primi 45’, quattro con l’ammonizione di Stellini), scandito da tante interruzioni. E anche da due infortuni che hanno costretto prima Fabregas e poi Conte a dover fare a meno di due titolari: Kempf fuori dopo 8 minuti (al suo posto Diego Carlos), Gilmour out al 38’ e sostituito da Elmas. Al momento del cambio Conte chiede a Lobotka – di ritorno oggi dopo 3 partite di campionato ai box per l’infortunio agli adduttori – se ce la fa a entrare in quel momento ma lo slovacco risponde con un inequivocabile “no” col capo. Entrerà solo all’88’ tra gli applausi del Maradona, compresi quelli di Romelu Lukaku, rientrato in città e per la prima volta sugli spalti da quando si è infortunato.

– Il Como si chiude bene, vuole rischiare e concedere pochissimo, e la strategia di Cesc sortisce gli effetti sperati: nel primo tempo le occasioni migliori per il Napoli sono quella di McTominay e del neo entrato Elmas. Nulla di più ma entrambe dalla distanza, tanto per ribadire la difficoltà di superare il muro tirato su da Fabregas. E nonostante gli oltre 4 chilometri e mezzo corsi dallo scozzese in quarantacinque minuti (gli stessi di Anguissa) in cui si è fatto trovare ovunque. Scott versione tuttofare: c’è quando si tratta di dialogare con Neres in avanti, di calciare dalla distanza oppure di dare una mano dietro e raddoppiare su Addai che alla fine vede meno la porta di quanto non riesca a fare Diao sulla corsia opposta. Di Lorenzo ha fatto non poca fatica a contenere il senegalese che prima di questa partita aveva promesso: “Se faccio tripletta mi raso a zero”. Il barbiere aspetterà. Dopo 24 minuti di gioco Milinkovic-Savic crea e neutralizza il pericolo più grande che il Como crea nel primo tempo: atterra Morata in area e regala un rigore a Cesc. Il pallone diventa subito proprietà dello spagnolo ma dal dischetto calcia centrale, non potentissimo, e Milinkovic blocca anche questo penalty (il sesto degli ultimi dieci) quattro giorni dopo quello parato a Camarda. Nessuna squadra ha parato più rigori del Napoli nelle ultime 4 stagioni nei top 5 campionati europei: 7 su 14. Il Maradona esulta come se gli azzurri avessero segnato, invece di reti non ce n’è proprio traccia.

BLOCCATI – Anche chi si aspettava l’ennesima buona (se non ottima) prova di Nico Paz è rimasto deluso da un numero 10 irriconoscibile. A fine primo tempo nessun nuovo acuto, più errori che occasioni: Politano che calcia altissimo, Anguissa che crossa male, Nico che manda un pallone in curva così come Diego Carlos. A inizio ripresa Conte cambia subito: via Spinazzola (sostituzione chiesta dal giocatore per un affaticamento muscolare), dentro Gutierrez che si fa subito vedere dalle parti di Butez dopo due minuti. È suo il primo tiro in porta del secondo tempo, il secondo arriva dal destro di Politano che ci riprova anche due minuti più tardi. I primi cambi (voluti) di Fabregas arrivano al 71’: Posch e Da Cunha per Smolcic e Caqueret. Conte risponde togliendo Neres e inserendo Lang, che tuttavia non si vede abbastanza e non incide. Entrare nell’area del Como è complicatissimo ma all’80’ il Napoli ha un’altra occasione da corner: Hojlund salta più in alto di tutti ma Butez blocca. Quando mancano meno di dieci minuti alla fine Conte urla ai suoi di andare avanti ma non sempre viene ascoltato. Così, andare oltre lo 0-0 era davvero difficile.













