Regionali. Muscarà: “presente con lo spirito la convinzione e la determinazione di vincere con il presidente Cirielli. La mia storia parla da sola”

«Oggi, c’è stata la presentazione dei candidati della lista civica del presidente Cirielli.

Questa una mia breve dichiarazione: Marì Muscarà, docente e consigliera uscente, due legislature — la prima nel Movimento 5 Stelle, la seconda da indipendente nel gruppo misto, in opposizione ai sinistri.

Faccio parlare i numeri che riassumono dieci anni di costante lavoro (2015–2025):

92 mozioni

492 interrogazioni

96 question time

57 proposte di legge

30 ordini del giorno

52 esposti in Procura

Voglio continuare ad esserci, ma per amministrare. Per restituire giustizia a questa nostra terra, affinché ci si sieda ai tavoli istituzionali non con la mano tesa per racimolare e sperperare, ma da interlocutori paritari che chiedono, ottengono e gestiscono al meglio per i propri cittadini. Sogno una terra dove i giovani non debbano più partire per disperazione, ma solo per scelta. Infine, in estrema sintesi: conosco tanto bene De Luca e Fico che ho scelto Cirielli! Malgrado sia stata assente alla presentazione dei candidati della lista civica del presidente Cirielli oggi per motivi di famiglia inderogabili non mi hanno consentito di partecipare a questa che è stata un evento sentito emozionato e partecipato.

