Giugliano. Le piccole stelle del team Napolano incantano ai Campionati Regionali di Forme

Nuova, brillante esperienza con il botto per i cangurotti del Team Napolano, protagonisti assoluti ai Campionati Regionali di Forme di Taekwondo.

Le piccolissime Maddalena Colletta e Asia Pacileo, guidate con passione e precisione tecnica dal maestro Giuseppe Napolano, hanno conquistato due splendide medaglie d’argento, confermando il grande lavoro svolto in palestra e la crescita costante del vivaio azzurro.

Sul tatami del Palazzetto dello Sport di Giugliano, le due giovanissime atlete si sono esibite con grinta, eleganza e concentrazione, catturando l’attenzione del pubblico e la commozione del loro maestro. Un trionfo di emozioni per parenti, amici e tifosi accorsi a sostenerle in questa giornata di sport e passione.

Per il Team Napolano, dunque, un’altra pagina da incorniciare nel libro delle soddisfazioni sportive. E per Maddalena e Asia, due piccoli grandi argenti che brillano come ori.

Complimenti, campionesse. Ad maiora semper!













