Marano, morto lo storico esercente del corso Europa Anzalone

Lutto nella comunità di Marano per l’ improvvisa e prematura scomparsa a solo 62 anni di Emilio Anzalone esercente storico del corso Europa.

Un malore improvviso stamani lo ha strappato all’ affetto dei familiari e degli amici titolare dello storico bar Texas era conosciuto e ben voluto da tutta la comunità maranese.

Tante le testimonianze di cordoglio sui social per la sua dipartita uomo buono sempre disponibile ad aiutare chi ne avesse bisogno.

L’ esequie domani 2 novembre 11 alle ore 9,00 dalla Chiesa San Ludovico d’Angiò.

Giungano alla moglie, ai figli, al fratello Carmine docente di educazione motoria calato da sempre nel sociale, a tutta la famiglia le sentite condoglianze nostre e di tutta la redazione di Terranostranews.

Michele Izzo













