POSITIVO ALLA COCAINA, ARRESTATO IL 28ENNE RESPONSABILE DELLO SCHIANTO IN CUI E’ MORTO IL POLIZIOTTO

Preso il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all’agente Aniello Scarpati, morto durante il servizio di pattuglia. Dopo alcune ore di irreperibilità, Tommaso S., 28enne di Torre del Greco, si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale corallino, dove si trova adesso piantonato in stato di fermo di pg. Omicidio stradale l’accusa già formulata a suo carico. Il 28enne alla guida del Suv è risultato positivo alla cocaina, arrestato per omicidio stradale aggravato.

Il giovane di Torre del Greco non ha riportato gravi conseguenze fisiche, ma presenterebbe alcune vaste ecchimosi al tronco superiore e al capo. Da qui la necessità di sottoporlo ad alcuni esami diagnostici specifici, tra cui la Tac. Quello di Tommaso S. è un volto del tutto nuovo, almeno fino a questa mattina, per gli archivi delle forze dell’ordine. Incensurato e senza alcun legame con gli ambienti criminali dell’area vesuviana, il 28enne è titolare, insieme alla famiglia, di un ingrosso di abiti.

Gli altri occupanti del Suv

Nella sua auto viaggiavano cinque persone. Oltre all’autista, appena consegnatosi, anche tre minorenni che sono stati curati per lievi ferite. La vittima dell’incidente si chiamava invece Aniello Scarpati, classe 1978, che lascia una moglie e tre figli. Al suo fianco un agente scelto attualmente in ospedale: Ciro Cozzolino. Indagini in corso, il conducente del suv, che risponde anche di omissione di soccorso. Dopo aver invaso la corsia, il suv ha sbalzato per oltre dieci metri la volante della polizia.

La svolta

La svolta sul caso è arrivata intorno alle 13,30, quando Tommaso S. ha varcato sulle proprie gambe la soglia del pronto soccorso dell’ospedale Maresca. È qui che, dopo i primi accertamenti, i sanitari gli hanno riscontrato una frattura al setto nasale e informato la polizia, che pochi minuti dopo ha piantonato il presunto pirata della strada.

Il 28enne commerciante era già stato identificato nelle ore precedenti come il possibile soggetto che aveva preso a noleggio il suv Bmw su cui viaggiavano, oltre a lui, anche altre cinque giovanissimi, tra cui tre minorenni. All’alba di oggi la polizia aveva anche bussato all’abitazione del sospettato, nella vicina Ercolano, non riuscendo però a rintracciarlo.

L’arresto

È stato arrestato il 28enne che era alla guida del Suv che si è scontrato con la volante della Polizia provocando la morte di un agente. Gli viene contestato il reato di omicidio stradale aggravato dall’uso di sostanze stupefacenti: i test sono risultati positivi. La sua posizione e quella degli altri due maggiorenni che erano in auto con lui è al vaglio della Procura di Torre Annunziata mentre quella dei tre minorenni viene esaminata dalla Procura dei minori. Contestata al 28enne anche l’omissione di soccorso con gli altri cinque passeggeri, di cui 3 minori.