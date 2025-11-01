Elezioni Casavatore, il TAR Campania dispone il riconteggio dei voti

Condividi

Visite: 12

42 Visite

Il TAR della Campania ha accolto in parte il ricorso presentato da Vito Marino, disponendo il riconteggio dei voti in alcune sezioni elettorali di Casavatore. Il ricorso, curato dall’avvocato Antonio Parisi, contestava presunte irregolarità nell’attribuzione dei voti validi, in particolare nei casi di voto disgiunto o di preferenze espresse solo per i consiglieri.

Il tribunale ha incaricato un funzionario dell’Ufficio Elettorale, delegato dal Prefetto di Napoli, di procedere al riconteggio nelle sezioni 4, 6, 10, 11 e 18, mentre non verranno verificate le schede nulle, bianche o quelle delle sezioni 3 e 10.

Nel provvedimento, i giudici hanno anche previsto che prima dell’avvio delle operazioni si prenda contatto con la Procura di Napoli Nord per eventuali autorizzazioni e coordinamenti legati a indagini già avviate in seguito a una denuncia presentata dal ricorrente. Tuttavia, al momento non risulterebbero sequestri di schede o documenti elettorali.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti