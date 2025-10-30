FICO-CIRIELLI: LABOCCETTA (POLO SUD), PRONTO AD ORGANIZZARE IL CONFRONTO

Condividi

“Dai giornali oggi in edicola apprendo che Roberto Fico, candidato del ‘Campo largo’ alla presidenza della Regione Campania, non avrebbe ancora sciolto la sua riserva in merito alla proposta di confronto lanciatagli dal suo ‘competitor’ di centrodestra Edmondo Cirielli. Spero che avvenga presto e affermativamente. In caso contrario, dovremmo rassegnarci ad una campagna elettorale più simile a una morta gora che a una battaglia frizzante e appassionante. Per evitarlo, l’associazione Polo Sud si dichiara sin da ora disponibile ad organizzare a Napoli un faccia a faccia tra i due candidati moderato da una coppia di autorevoli direttori di giornali come, ad esempio, Roberto Napoletano e Vincenzo D’Errico: un vero confronto all’americana con tempi di risposta prestabiliti e col divieto di interrompere l’avversario”.

Lo dichiara l’on. Amedeo Laboccetta presidente di Polo Sud che aggiunge. “La sede potrebbe essere quella del teatro Sannazaro, i cui 400 posti verrebbero divisi esattamente a metà tra gli ospiti di Fico e quelli di Cirielli. Sarebbe quella l’occasione anche per conoscere dalla viva voce dei protagonisti le loro idee e i loro programmi per il futuro del nostro territorio. Finora, infatti, abbiamo ascoltato soprattutto slogan, cioè il metodo più sicuro per far continuare a crescere la quota di astensionismo che a Napoli e in Campania ha già toccato percentuali a dir poco preoccupanti”.

“Quella di Polo Sud è una proposta dettata esclusivamente dalla passione per la politica e dalla volontà di tutelare il diritto degli elettori a ricevere la più ampia e puntuale informazione possibile da parte dei candidati-presidente. Obiettivo, questo, che dovrebbe essere a cuore soprattutto ai partiti. Restiamo, anche per questo, in fiduciosa attesa”, conclude Laboccetta.













