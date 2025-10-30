Giugliano, caos sull’incarico da 77mila euro per il progetto Rom e Sinti. La Rescigno (Anticamorra) segnala gravi irregolarità: “Si faccia subito chiarezza, non è più tollerabile questa gestione”

Condividi

È bufera al Comune di Giugliano in Campania dopo la segnalazione ufficiale della Commissione Regionale Anticamorra e Beni Confiscati, presieduta da Carmela Rescigno, che denuncia gravi irregolarità nella nomina del coordinatore del progetto Rom, Sinti e Caminanti, un incarico del valore complessivo di 77.000 euro.

Dalla ricostruzione effettuata dalla Commissione, attraverso la consultazione dell’Albo pretorio, emerge che l’incarico è stato affidato con determinazione dirigenziale RCG n. 1821 del 20 ottobre 2025, a firma del dirigente Ippolito, alla dottoressa Annarita Cardarelli, suddividendo il compenso in tre annualità: € 19.250 per il 2025, € 38.500 per il 2026 e € 19.250 per il 2027.

Tutto regolare, se non fosse che — come rilevato nella segnalazione — esistono altre due determine dello stesso dirigente, con oggetto identico:

* la determinazione RCG n. 1151/2025 del 8 luglio 2025 (n. det. sett. 267/2025 del 3 giugno 2025), con cui veniva avviata la procedura selettiva pubblica per la figura di coordinatore del progetto, finanziato con fondi europei “PN Inclusione e lotta alla Povertà – Child Guarantee”;

* e la determinazione RCG n. 1165/2025 del 8 luglio 2025 (n. det. sett. 347/2025 del 7 luglio 2025), con la quale la stessa procedura veniva revocata in quanto pubblicata “in assenza di approvazione dirigenziale unitamente agli allegati”.

Nonostante la revoca, il decreto dirigenziale n. 478 del 25 luglio 2025 — di nomina della commissione giudicatrice per la selezione del coordinatore — fa esplicito riferimento proprio alla determina n. 267/2025, ossia a quella revocata, base quindi illegittima per procedere con la valutazione e successiva nomina.

“Assurdo! — scrive la Rescigno nella sua nota — è difficile comprendere se si tratti di incompetenza o di mala fede. Nel primo caso è grave, nel secondo gravissimo, perché potrebbero configurarsi ipotesi di falso ideologico, turbativa d’asta e danno erariale per l’Ente.”

La Commissione chiede al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e ai consiglieri di esercitare le loro prerogative di controllo e vigilanza, sollecitando al contempo il Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ad avviare immediati controlli interni, con eventuale annullamento in autotutela e provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili.

“Abbiamo chiesto un intervento urgente – spiega la presidente Carmela Rescigno – perché quanto emerge è inaccettabile. Se un atto è stato revocato, non può essere utilizzato come fondamento per altri provvedimenti. Gli uffici devono rispettare la legge e i cittadini hanno diritto di sapere come vengono spesi i fondi pubblici. Giugliano vive un momento delicato e non può permettersi zone d’ombra o gestioni superficiali.”

La segnalazione, inviata anche al Prefetto di Napoli, si colloca infatti nel quadro del monitoraggio in corso sull’Ente, già sottoposto a verifiche per valutare eventuali infiltrazioni della criminalità organizzata, come evidenziato dall’attività della Commissione di accesso nominata dal Ministero dell’Interno.

“Abbiamo trasmesso tutto anche alla Procura della Repubblica di Napoli Nord e alla Corte dei Conti – aggiunge Rescigno – perché la legalità si difende nei fatti, non con le parole. Se sono stati commessi errori, vanno corretti. Se ci sono responsabilità, vanno accertate. È l’unico modo per restituire fiducia ai cittadini e tutelare la credibilità delle istituzioni.”

La vicenda, che riguarda fondi europei destinati all’inclusione di comunità vulnerabili, rischia di trasformarsi in un nuovo caso simbolo di cattiva gestione amministrativa. La Presidente della Commissione Anticamorra, nel frattempo, annuncia che “continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione, pronta a tornare sul caso qualora non arrivino risposte chiare e immediate dall’amministrazione comunale di Giugliano.”













