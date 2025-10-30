JAMES SENESE, FOLLA AI FUNERALI A MIANO. “SALUTACI PINO, MAESTRO”

Terminati i funerali di James Senese nella chiesa di Santa Maria dell’Arco a Miano. Già prima delle 12 centinaia di persone si sono radunate all’esterno della struttura per rendere omaggio al sassofonista napoletano, padre del Neapolitan Power.

Il mito della musica e della cultura napoletana si è spento ieri mattina all’età di 80 anni all’Ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato dal 25 settembre a causa di una grave polmonite. Debilitato da un tumore, che aveva nascosta persino alle persone con cui lavorava, e dalle dialisi a cui si sottoponeva, il musicista si è morto ieri mattina. Centinaia i messaggi di addio nelle ultime ore: la chiesa sarà piena di persone che vorranno omaggiare il grande musicista. Presenti molti degli amici storici e collaboratori di James Senese come Enzo Avitabile, Tony Esposito e Tullio De Piscopo.