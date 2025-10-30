Successo della New Body And Soul al torneo internazionale di Kung Fu di Colleferro

Visite: 25

A Colleferro il 24-25-26 ottobre si è tenuta una competizione internazionale di Kung Fu con gare di combattimento Sanda e forme tradizionali con e senza armi. L’evento, con la partecipazione di maestri e atleti da tutto il mondo, è stato anche un momento di scambio culturale e promozione del benessere, sottolineando i valori del Kung Fu come disciplina che unisce corpo e mente. Alla competizione era presente anche la società New Body And Soul del maestro Stefano Catone con la propria squadra. Si sono distinti, nel Kung fu tradizionali, andando sul podio Alessandro Amarone, Carlo Varriale, Martina Rasi, Emanuela Verde, Flavio Carraturo, Francesco Roberto e Nicolas Roberto.