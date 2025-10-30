REGIONALI, A CAIVANO L’AFFONDO DI CIRIELLI: LE LISTE DI FICO PIENE DI INDAGATI

Condividi

Dal campetto del centro sportivo Pino Daniele di Caivano parte il messaggio politico più velenoso della giornata. Orazio Schillaci, ministro della Salute, segna su rigore al viceministro Edmondo Cirielli, ma il vero “gol” lo mette a segno quest’ultimo davanti ai giornalisti: «Altro che impresentabili a destra, le liste di Fico sono zeppe di indagati».

L’occasione era la visita all’ambulatorio sociosanitario dell’ex Delphinia, simbolo del riscatto delle periferie. Ma tra un sopralluogo e una stretta di mano con gli studenti dell’istituto Morano, la campagna elettorale si è accesa. Cirielli ribatte a Conte («Il concetto di impresentabili è contrario alla legge») e accusa il centrosinistra di incoerenza e immobilismo: «Qui doveva intervenire la Regione, ma ha fatto tutto il Governo».

Schillaci, dal canto suo, lancia un messaggio velenoso a De Luca: «La Campania resta nel piano di rientro non per motivi politici, ma perché la sanità regionale è un disastro: liste d’attesa infinite e poche assunzioni».

Tra un rigore e un botta e risposta, a Caivano si è giocata molto più di una partita di calcio: è andato in scena il preludio della campagna elettorale campana, con tanto di fendenti e accuse incrociate.













