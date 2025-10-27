NAPOLI, AL MONALDI SALVATO IL PICCOLO RAYAN: IL BAMBINO DI GAZA GUARITO DOPO UN DELICATO INTERVENTO

Condividi

È riuscito perfettamente il complesso intervento cardiochirurgico eseguito al Monaldi di Napoli dal dottor Guido Oppido e dalla sua équipe, che ha salvato la vita del piccolo Rayan, bimbo arrivato da Gaza affetto da una grave malformazione cardiaca congenita.

Preso in cura dalla Cardiologia Pediatrica diretta dalla professoressa Maria Giovanna Russo, il bambino è stato sottoposto a un delicato intervento di ricostruzione cardiaca. L’operazione è andata bene e Rayan si è ripreso completamente, tanto da essere dimesso nei giorni scorsi.

Durante la degenza, il piccolo e i genitori sono stati accolti nella casa di accoglienza Maria Rosaria Sifo Ronga e sostenuti dal personale sanitario, che li ha aiutati a superare anche il trauma della guerra.

«Ogni storia come quella di Rayan – ha detto la direttrice generale Anna Iervolino – rappresenta la nostra missione: garantire cure di eccellenza e umanità a tutti i bambini».













