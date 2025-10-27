Marano, Santoro attacca una ex consigliera di minoranza: “E’ già in campagna elettorale, ha sostenuto Morra e in passato anche ex sindaco condannato per mafia, altro che paladina”

Condividi

“Dopo lo scioglimento del Comune di Marano, sta emergendo un dato sempre più chiaro: lo spasmodico attivismo di un’ex consigliera di minoranza che, nei fatti, ha sempre sostenuto l’ex sindaco Morra, soprattutto nelle fasi decisive come il ballottaggio che tutti ricordiamo.

Questa figura, ben nota sulla scena politica cittadina, sembra aver già iniziato una campagna elettorale anticipata, pur mancando più di due anni alle prossime elezioni. Un’attività continua fatta di post, comunicati e critiche mirate – quasi sempre rivolte al sottoscritto o a chi non appartiene al suo ristretto cerchio politico.

Eppure, secondo diverse ricostruzioni politiche, la stessa ex consigliera avrebbe ottenuto anche un assessorato in giunta, rappresentato da Carlo Albanese, che si è occupato – con risultati tutt’altro che positivi – del settore Igiene Urbana, lasciando un servizio inefficiente e disorganizzato, fortemente criticato dai cittadini.

A questo quadro si aggiunge un elemento altrettanto eloquente: una parte della stampa locale, da tempo completamente asservita a questa ex consigliera per ragioni di vicinanza politica, che funge da cassa di risonanza delle sue posizioni, amplificandone le polemiche e ignorando sistematicamente tutto ciò che la riguarda.

Un’informazione a senso unico, che tradisce i principi basilari di obiettività e libertà, trasformandosi in uno strumento di propaganda personale.

E a chi oggi si presenta come “paladina della legalità” e del “buon governo”, ricordiamo i fatti: noi ci ricordiamo bene di lei affianco a quell’ex sindaco coinvolto in gravissime questioni giudiziarie, noi ci ricordiamo eccome di chi ha sostenuto con convinzione quel primo cittadino che amava dire di essere “un sindaco nonostante la camorra”.

La nostra città non ha bisogno di moralisti dell’ultima ora, ma di coerenza, serietà e trasparenza. Io continuerò a parlare con la forza dei fatti e con la schiena dritta, senza paura di dire la verità, perché Marano merita molto di più di chi ha già avuto modo – e responsabilità – di deluderla. Noi saremo la vera alternativa a questa “politica politicante” fatta di slogan e non di sostanza.”

Francesco Santoro – Lista “Insieme si Può” – ex consigliere comuanle di Marano.













