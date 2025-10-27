Il Centro Aktis al fianco di Komen Italia alle “Giornate Napoletane della salute, prevenzione e benessere”

35 VisiteAnche il Centro Aktis ha preso parte alla quarta edizione di “Salute per tutti – Le Giornate Napoletane della Salute, Prevenzione e Benessere”, tenutasi il 25 e 26 ottobre a Piazza del Plebiscito. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Napoli e patrocinato dalla Regione Campania, ha rappresentato un’importante occasione di incontro e sensibilizzazione sui temi della salute e della prevenzione. La partecipazione del Centro Aktis è avvenuta in collaborazione con Komen Italia, da sempre in prima linea nella lotta contro i tumori del seno attraverso la promozione della cultura della prevenzione e l’offerta di screening mammografici gratuiti. A rappresentare il centro diagnostico maranese erano presenti i medici radiologi Dr. Nando Flagiello e Dr. Paolo De Falco – quest’ultimo Direttore Tecnico dell’U.O. di Radiologia – insieme alla Dr.ssa Valentina Dell’Oglio, tecnico sanitario di radiologia medica. Con professionalità e dedizione, hanno contribuito alle attività di prevenzione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza durante le due giornate. L’iniziativa ha trasformato il cuore di Napoli in un vero e proprio “villaggio della salute”, con oltre quaranta tipologie di check-up e screening gratuiti offerti da medici, operatori sanitari e specialisti, grazie alla sinergia tra istituzioni, aziende sanitarie locali, università, ospedali e associazioni. Per il Centro Aktis, la partecipazione a questo evento è stata un’occasione preziosa per ribadire il proprio impegno nella promozione della prevenzione e della diagnosi precoce, strumenti fondamentali per la tutela della salute femminile. La nostra realtà è orgogliosa di aver preso parte a questa importante iniziativa pubblica, che ha posto al centro il diritto alla salute per tutti, diffondendo un messaggio chiaro e potente: prevenire significa vivere.