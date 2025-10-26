Guardia giurata scopre la moglie in auto con un altro uomo, lo gambizza poi va dai carabinieri

Ha sorpreso la moglie in macchina in compagnia di un altro uomo e gli ha sparato due colpi con la pistola d’ordinanza, uno dei quali ha colpito il rivale alla gamba: è accaduto la notte di sabato 25 ottobre a Villa Carcina. A sparare una guardia giurata di 58 anni che ha scoperto la moglie in un parcheggio privato di una ditta del paese. Dopo aver fatto fuoco si è presentato alla caserma dei carabinieri di Gardone Valtrompia, denunciando l’accaduto e consegnando l’arma. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato portato a Canton Mombello. Il ferito è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia e non è in pericolo di vita.