Guardia giurata scopre la moglie in auto con un altro uomo, lo gambizza poi va dai carabinieri

Da
redazione
-
0
I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
Condividi
Visite: 379
66 Visite

Ha sorpreso la moglie in macchina in compagnia di un altro uomo e gli ha sparato due colpi con la pistola d’ordinanza, uno dei quali ha colpito il rivale alla gamba: è accaduto la notte di sabato 25 ottobre a Villa Carcina. A sparare una guardia giurata di 58 anni che ha scoperto la moglie in un parcheggio privato di una ditta del paese. Dopo aver fatto fuoco si è presentato alla caserma dei carabinieri di Gardone Valtrompia, denunciando l’accaduto e consegnando l’arma. I militari lo hanno arrestato con l’accusa di tentato omicidio ed è stato portato a Canton Mombello. Il ferito è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia e non è in pericolo di vita.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore