A Quarto l’ultimo saluto a Nicola De Fenza, l’operaio morto sul lavoro in un cantiere a Mugnano

Un profondo silenzio e grande partecipazione hanno accompagnato, questa mattina, le esequie di Nicola De Fenza, celebrate nella Chiesa di San Castrese. Il 63enne di Quarto è deceduto pochi giorni fa a Mugnano, in seguito a un tragico incidente sul lavoro: stava operando su un capannone quando è precipitato da un’altezza di circa sette metri.

In tanti hanno voluto essere presenti per porgere l’ultimo saluto a un uomo stimato e benvoluto da tutta la comunità. Accanto alla moglie e ai due figli, visibilmente commossi, amici, colleghi e semplici cittadini si sono stretti in un abbraccio collettivo.

Durante l’omelia, il parroco ha ricordato Nicola come un esempio di dedizione e onestà, invitando tutti a restare vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore.

Il Comune di Quarto ha proclamato per oggi il lutto cittadino: bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, sospensione delle manifestazioni istituzionali e invito ai commercianti ad abbassare le serrande per dieci minuti, dalle ore 16,00 alle 16,10, in segno di raccoglimento.

Un gesto di unità e partecipazione per onorare la memoria di Nicola De Fenza, la cui scomparsa ha profondamente colpito l’intera comunità quartese.













