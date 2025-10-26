FURTO AL LOUVRE: PRESI DUE UOMINI. STAVANO PER ESPATRIARE

Visite: 80

Secondo il Parisien i due uomini sono originari della Seine-Seint-Denis, il dipartimento 93 nella banlieue nord-est di Parigi, e fanno parte della banda di quattro che domenica mattina hanno usato un montacarichi per salire al primo piano, forzato una finestra sul balcone, sono entrati nella galleria di Apollo, hanno forzato due vetrine della collezione dei gioielli della Corona francese, rubato gioielli del valore stimato in 88 milioni di euro, poi hanno ripreso il montacarichi per scendere e poi fuggire a bordo di due scooter.