REGIONALI, L’EX SINDACO DE MAGISTRIS: SE VINCE FICO, DE LUCA SARA’ IL VERO GOVERNATORE”

«Se vince Fico, De Luca sarà il governatore ombra. Sono molto critico con Roberto, che da 20 anni parla di acqua pubblica: adesso il sindaco Manfredi, appoggiato proprio dai 5S, ha smantellato l’acqua pubblica. Come può Fico pensare di fare le cose che dice con le famiglie De Luca, Cesaro e Mastella?». A dirlo, nel corso della trasmissione “L’attimo fuggente” su Giornale Radio, è Luigi de Magistris.

«Credo che vincerà il centrosinistra ma non è un campo largo che dà respiro. Anzi, rischia di diventare un campo morto. Da una parte abbiamo un’alleanza tra persone che per anni si sono fatte le guerre come Fico, De Luca, Mastella, Cesaro, e dallaltra parte le destre che sono invotabili ma hanno la loro coerenza» sottolinea l’ex sindaco di Napoli.

Che, poi, a domanda su una sua candidatura a Palazzo San Giacomo, conferma: «Sì, mi candido a sindaco di Napoli. Manfredi ha due elementi di forza: non ho mai visto un sindaco di Napoli che ha dalla sua parte tutti i poteri forti ed è stato uno di quelli che ha avuto e potuto spendere i soldi dopo il Covid. Ma è completamente disconnesso dal popolo, è amato solo dai poteri forti. Non è mai andato in mezzo alla gente, in una scuola, non conosce le vie, le problematiche, non conosce la città».













