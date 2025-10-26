Santa Lucia: tenta di entrare in casa della ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Tratto in arresto dalla Polizia

Condividi

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di origini ucraine per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite familiare.

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato il 40enne che, in evidente stato di agitazione, tentava di entrare nell’abitazione della sua ex compagna, minacciandola; pertanto, gli operatori lo hanno bloccato.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il predetto era sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.













