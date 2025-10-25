Marano. Regionali , Santoro e De Stefano: “Tante candidature di servizio per far fare bella figura ad ex amministratori e politicanti”

Condividi

Visite: 362

92 Visite

«A Marano, ancora una volta, si ripete lo stesso copione: candidature costruite a tavolino solo per far bella figura ai politici che stanno in regia, per alimentare i soliti equilibri di potere e fingere un consenso che non esiste. È la solita, vecchia politica politicante che ha distrutto credibilità e fiducia. Chi si candida, in fondo, non ha colpe: è vittima delle illusioni che gli vengono sapientemente propinate dai propri mandanti, convinto di poter contare qualcosa, quando in realtà viene solo usato come pedina di un disegno già scritto.

Dietro, però, ci sono sempre gli stessi volti: ex consiglieri comunali, ex sindaco, ex burattinai della politica locale, personaggi felicemente dimenticati che, pur di tornare in scena, provano a riciclarsi lanciando figli, amici, parenti, nipoti, mogli e perfino pronipoti. Un fritto misto da far accapponare la pelle.

«Noi, invece, possiamo e dobbiamo permetterci di scegliere un candidato vero, libero, capace di dare risposte concrete alla comunità. Non abbiamo bisogno di fare i galoppini dei potentati che chiedono candidataure, solo per eseguire ordini e fare da comparsa. Marano merita rappresentanza vera, non pupazzi da vetrina.

Finché continueremo a dare spazio ai burattinai di sempre, resteremo prigionieri di una politica fatta di illusioni e inganni. È tempo di cambiare davvero, scegliendo persone che rispondano solo ai cittadini e non ai soliti registi del potere. Nota a margine: il comunicato non si riferisce alla candidata Marilena Turco» – è quanto affermano in una nota, Francesco Santoro e Salvatore De Stefano, lista Insieme si può.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti