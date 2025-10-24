Maxi sequestro al mercato ittico di Mugnano: una tonnellata di pesce senza tracciabilità. Due imprese sanzionate

Condividi

Una tonnellata di pesce privo di tracciabilità, pronta per essere immessa sul mercato, è stata sequestrata nella notte tra il 23 e il 24 ottobre presso il mercato ittico di Mugnano di Napoli. L’operazione è stata condotta dalle Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute dei consumatori e alla regolarità delle attività commerciali.

Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto numerosi lotti di prodotti ittici sprovvisti della documentazione obbligatoria che ne attesti provenienza, origine e corretta conservazione, in violazione delle normative europee e nazionali sulla tracciabilità ed etichettatura alimentare.

Accertate le irregolarità, le Fiamme Gialle hanno proceduto al sequestro dell’intero carico, del valore stimato di circa 35.000 euro, e hanno elevato sanzioni amministrative per complessivi 1.500 euro a carico dei legali rappresentanti di due imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il prodotto sequestrato sarà sottoposto a verifica da parte del personale dell’A.S.L. competente, che dovrà accertarne l’idoneità al consumo umano. In caso di esito favorevole, il pescato sarà devoluto in beneficenza.













