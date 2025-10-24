Camorra, confiscate due imbarcazioni da mezzo milione a un imprenditore vicino al clan Aversano di Sant’Antimo

Condividi

Visite: 106

39 Visite

I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna, con il supporto dei colleghi di Napoli, «hanno confiscato a una società campana risultata nella disponibilità, attraverso una prestanome, di un affiliato al clan Aversano di Sant’Antimo, due imbarcazioni di pregio da oltre 10 metri, per un valore complessivo superiore a 500.000 euro».

Lo fanno sapere, in una nota, le Fiamme gialle del capoluogo emiliano. Il destinatario del provvedimento, dettagliano i finanzieri, è «un imprenditore edile condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per concorso esterno in associazione per delinquere di tipo camorristico e trasferimento fraudolento di valori, aggravato dal metodo mafioso», ed è detenuto nel carcere napoletano di Secondigliano.

Il provvedimento di confisca definitivo, ricordano infine dalla Guardia di finanza, «è stato emesso nel 2023 dalla Corte d’appello di Napoli, all’esito di indagini condotte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Bologna nei confronti di esponenti della camorra con rilevanti interessi economici in Emilia-Romagna», e ha determinato «la progressiva acquisizione al patrimonio dello Stato di beni per un valore di oltre 100 milioni di euro, a cui oggi si aggiungono i due cabinati».













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti