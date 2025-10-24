Omicidio Mattarella, ex prefetto arrestato per depistaggio

24 Visite
La Dia ha notificato la misura degli arresti domiciliari a Filippo Piritore, ex funzionario della Squadra Mobile di Palermo ed ex prefetto. Lo rende noto la Procura di Palermo.
Proprio con riferimento a questa vicenda i pm scrivono che le indagini sull’omicidio Mattarella “furono gravemente inquinate e compromesse dai appartenenti alle istituzioni che, all’evidente fine di impedire l’identificazione degli autori del delitto, sottrassero dal compendio probatorio un importantissimo reperto, facendone disperdere definitivamente le tracce”.