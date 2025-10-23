UCCISO A COLTELLATE IN STRADA: CHI ERA L’IMPRENDITORE 39ENNE

Visite: 178

Si chiamava Marco Veronese, faceva l’imprenditore ed era titolare di una ditta di videosorveglianza l’uomo che la notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre è stato accoltellato a morte a Collegno, alle porte di Torino. L’uomo, 39 anni, è stato aggredito in via Sabotino, all’angolo con corso Francia, nella stessa via nella quale viveva con i genitori pensionati. La vittima, infatti, dopo la separazione era tornato a vivere nella casa di famiglia, proprio sopra al luogo dove ha perso la vita.