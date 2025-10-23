Marano. Scuola Ranucci, problemi all’ingresso: le proteste dei genitori

Condividi

Visite: 86

27 Visite

Egregio direttore, Oggi abbiamo assistito all’ennesima mancanza di organizzazione dell’istituto scolastico Amanzio Ranucci Alfieri. Al plesso Ranucci è andata in scena una farsa senza precedenti e, ci auguriamo, senza repliche. Stamane la scuola è rimasta chiusa fino alle 8.30 perché chi doveva aprire era assente e nessuno si è posto il problema di chi avrebbe aperto i cancelli alle 7.50 per accogliere i ragazzi. Ragazzi lasciati per strada fino alle 8.35, ammassati a via Ranucci, strada angusta e senza marciapiedi con auto e scooter che giustamente transitavano. Se uno di quei ragazzi fosse stato investito? Di chi sarebbe stata la responsabilità? Chi ne avrebbe risposto? Chi ha redatto il piano di lavoro per la giornata odierna? A chi rivolgerci per avere le meritate spiegazioni?

Naturalmente arriverà una ulteriore lettera di scuse da parte della dirigente che, ultimamente, ha dovuto già redigerne un’altra per un motivo diverso. Ma siamo stanchi delle scuse. Preferiremmo che chi di dovere si limitasse a fare il proprio mestiere con competenza e senza continue improvvisazioni. Grazie per lo spazio che vorrà dedicarci

Genitori del plesso Ranucci dell’IC Amanzio Ranucci Alfieri













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti