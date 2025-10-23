REGIONALI: RASTRELLI (FDI), GRAVE DEGRADARE SEDI ISTITUZIONI A COMITATI ELETTORALI

41 Visite
“La notizia di raccolta di firme per la presentazione della lista “Fico Presidente” all’interno di uffici comunali fa rabbrividire. Ancora una volta, per cronica assenza di cultura politica, un luogo delle istituzioni viene degradato a comitato elettorale”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, commissario cittadino del partito di Giorgia Meloni a Napoli, Sergio Rastrelli, per il quale “è anche da questi inquietanti segnali che deve maturare il rifiuto della degenerazione inarrestabile della antipolitica”.
“Solo la proposta politica del centrodestra, con Cirielli Presidente, può garantite legalità, trasparenza e rispetto profondo delle istituzioni”, conclude Rastrelli.© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews