Mario Martone apre il Cineforum Arci Movie a Napoli

Condividi

Visite: 8

26 Visite

Torna il Cineforum Arci Movie che apre la nuova edizione ospitando un grande protagonista della Settima Arte. Attesa per Mario Martone che mercoledì 5 novembre 2025 accompagna le prime proiezioni della kermesse che da oltre tre decenni porta film e ospiti nel cinema Pierrot di Napoli. Appuntamento speciale – a ingresso gratuito – per la rassegna di Arci Movie giunta all’edizione numero 35 così come gli anni che compie l’associazione che promuove cultura e solidarietà attraverso il cinema.

“Per i nostri 35 anni di attività siamo felici di ospitare un maestro del cinema come Mario Martone, che ha spesso frequentato la nostra sala di Ponticelli e le nostre rassegne, mostrando stima e interesse per la nostra associazione. Sono 35 anche gli anni del nostro Cineforum e della nostra attività sociale e culturale nell’ultima sala di Napoli Est sopravvissuta alla chiusura grazie a una mobilitazione che ha promosso Arci Movie nel lontano 1995”, così Roberto D’Avascio, presidente di Arci Movie

Martone interverrà nel Pierrot di Ponticelli, nella zona orientale della città, per presentare “Fuori”, film con protagoniste Valeria Golino, Matilda De Angelis ed Elodie, che racconta la vita della scrittrice Goliarda Sapienza, una delle più grandi voci della letteratura italiana del Novecento che negli anni Ottanta finisce in carcere per aver rubato dei gioielli. Martone – esordio nel 1992 con “Morte di un matematico napoletano” che vinse il Gran Premio della Giuria a Venezia – è regista di film di particolare spessore e successo tra cui “Il giovane favoloso” e “Qui rido io”. Regista anche in teatro e nella lirica, ha realizzato numerose produzioni nei principali teatri italiani e internazionali.

Il Cineforum Arci Movie, con il contributo della Regione Campania e della Film Commission della Regione Campania, porterà venticinque film da novembre a maggio nella sala di via De Meis 58 insieme a registi, attori e altri protagonisti del mondo del cinema, dello spettacolo e della cultura. Quattro proiezioni ogni settimana, ogni martedì e mercoledì, sempre alle ore 18 e alle 21. L’edizione 2025/2026 prevede un abbonamento di 50 euro e una tessera giovani (fino a 30 anni) a 25 euro: è possibile ottenere la tessera dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12, al Cinema Pierrot in via De Meis 58 e durante le serate di proiezione del Cineforum.

Il programma completo e altri dettagli saranno diffusi su www.arcimovie.it e sui social di Arci Movie nei prossimi giorni. Per altre informazioni è possibile chiamare o mandare whatsapp al 334 68 95 990 oppure scrivere a info@arcimovie.it.

***













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti