L’IC Darmon-Siani di Marano esempio di scuola promotrice di salute

Premiato il lavoro degli alunni e dei docenti sul tema della sana alimentazione

Lunedì 20 ottobre 2025 l’ASL Napoli 2 Nord, in collaborazione con la Regione Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ha presentato alle scuole del territorio una serie di iniziative dedicate alla promozione della salute, alla prevenzione delle malattie e alla diffusione di corretti stili di vita.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo della scuola come spazio di educazione al benessere, attraverso un approccio integrato che coinvolge studenti, docenti e famiglie su temi cruciali come l’alimentazione, l’ambiente, l’equità e la salute.

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo Darmon-Siani di Marano ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa, confermando il proprio impegno all’interno della Rete Campana di Scuole Promotrici di Salute. Una rete che riunisce le scuole più sensibili ai temi del benessere e della prevenzione, impegnate a creare ambienti scolastici accoglienti, inclusivi e salutari.

Durante l’evento regionale “Tre giorni per la scuola”, tenutosi il 9 ottobre a Città della Scienza, i referenti delle sette ASL campane e gli istituti aderenti alla rete si sono confrontati alla presenza dell’Assessora regionale all’Istruzione Lucia Fortini e del Direttore Generale per la Tutela della Salute Antonio Postiglione.

In questa occasione, l’ASL Napoli 2 Nord ha scelto proprio l’IC Darmon-Siani come scuola rappresentativa del territorio, premiando il lavoro svolto lo scorso anno dagli alunni della classe VD del plesso Siani.

Coordinati dal dott. M. Severino dell’Asl Na2 Nord e dalla referente per l’educazione alla salute prof.ssa C.Esposito , i bambini sotto la guida delle insegnanti G. Di Maro, C. Formisano e A. Barretta hanno approfondito i principi della sana alimentazione attraverso il progetto “Colazione e merenda sana”, realizzando un calendario alimentare seguito per l’intero anno scolastico.

L’esperienza è poi culminata in uno spettacolo teatrale e nella realizzazione di un opuscolo sui principi della corretta alimentazione, destinato — su iniziativa dell’ASL Napoli 2 Nord — a confluire in un libricino sulla gestione nutrizionale dei malati oncologici, che verrà donato agli ospedali del territorio.

Durante la manifestazione, la dirigente scolastica Anita Emmi ha espresso orgoglio e gratitudine:

“Il nostro ringraziamento più sentito va alle famiglie, che con disponibilità e costanza hanno sostenuto il progetto e condiviso con la scuola l’importanza di una corretta educazione alimentare.”

Ancora una volta, l’IC Darmon-Siani si distingue come modello di scuola attenta alla formazione integrale dei suoi studenti, capace di unire educazione, salute e partecipazione in un percorso concreto di crescita per tutta la comunità scolastica.













