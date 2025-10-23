Corte d’Appello di Napoli: ridotte le pene per il traffico di droga tra Marano e il basso Lazio

Condividi

La Corte d’Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 7 febbraio 2024, accogliendo in parte l’appello presentato dagli avvocati Antonio Poziello e Claudio e Francesca Davino, difensori di Aniello Prisco, Ferdinando Prisco, Pasquale Moio (nella foto), Gaetano Simeoli e Giovanni Cuomo, imputati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti tra Marano e il basso Lazio.

I giudici di secondo grado hanno escluso le aggravanti dei commi 3 e 4 dell’articolo 74 del D.P.R. 309/1990, relative alla direzione dell’associazione e al suo eventuale carattere armato, rideterminando così le pene.

Le nuove condanne:

Aniello Prisco: 9 anni, 6 mesi e 20 giorni

Pasquale Moio: 5 anni, 10 mesi e 20 giorni

Gaetano Simeoli: 5 anni

Giovanni Cuomo: 4 anni e 10 mesi

Ferdinando Prisco: 4 anni e 8 mesi.













