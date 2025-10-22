16.3 C
Napoli
mercoledì 22 Ottobre 2025
QUARTO, COLPI DI ARMA DA FUOCO: 34 ENNE FERITO ALLE GAMBE. SI INDAGA ANCHE SU UN ALTRO CASO

I rilievi dei carabinieri nel luogo in cui un poliziotto avrebbe ucciso un giovane a Crotone, nel quartiere "Lampanaro", 7 ottobre 2024 L'agente È rimasto ferito in modo grave. ANSA/ GIUSEPPE PIPITA
Ieri i carabinieri della tenenza di quarto flegreo sono intervenuti presso l’ospedale di Pozzuoli per un ferito.
Si tratta di un 34enne di Quarto, ferito alle gambe da colpi d’arma da fuoco.
Nello stesso momento, nell’ospedale San Paolo di Napoli, un 40enne è stato accolto al pronto soccorso perché ferito da un proiettile alla gamba sinistra.
Il primo è ancora ricoverato, non in pericolo di vita. Il secondo è stato dimesso con una prognosi di 21 giorni.
Indagini in corso per ricostruire dinamica, matrice e luogo dei fatti. E’ verosimile che entrambi i ferimenti siano accaduti nel comune di Quarto.
