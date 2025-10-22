Santa Maria a Vico. Camorra e politica: arrestato il sindaco e il vice sindaco candidato in Forza Italia alle regionali. Urge una commissione d’accesso da parte della Prefettura

Condividi

Sei persone arrestate — quattro amministratori comunali e due figure di spicco della criminalità organizzata — è l’esito di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caserta su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, che ha inferto un duro colpo all’amministrazione comunale e al clan Massaro, attivo nel territorio casertano.

Agli arresti domiciliari sono stati posti il sindaco Andrea Pirozzi, il vicesindaco Veronica Biondo (attualmente candidata alle Regionali per Forza Italia), l’ex assessore Marcantonio Ferrara e il consigliere comunale Giuseppe Nuzzo. In carcere, invece, sono finiti Domenico Nuzzo, detto Mimmariello, e Raffaele Piscitelli, indicati dagli investigatori come vertici del clan.

Le accuse, a vario titolo, riguardano voto di scambio politico-mafioso, favoreggiamento personale, induzione indebita a dare o promettere utilità e rivelazione di segreti d’ufficio.

L’inchiesta, avviata nel 2020 in concomitanza con le elezioni comunali del 20 e 21 settembre, ha portato alla luce un articolato sistema di intese illecite tra ambienti politici e criminali. Secondo gli investigatori, il clan Massaro avrebbe assicurato un pacchetto di voti determinante per l’elezione di alcuni candidati, ricevendo in cambio appalti, concessioni e vantaggi amministrativi. Tra gli interessi principali figuravano la gestione del cimitero comunale, la realizzazione di un impianto di cremazione, la concessione di un chiosco-bar in un’area abusiva e il controllo di uno spazio fieristico.

Dalle intercettazioni emergerebbe un legame talmente solido tra camorra e politica da consentire ai clan di prevedere con anticipo l’esito delle elezioni e perfino di decidere i futuri incarichi amministrativi. In una logica trasversale, il sostegno del gruppo criminale avrebbe favorito non solo i candidati della lista vincente, ma anche un rappresentante di una compagine avversaria, funzionale al mantenimento degli equilibri politici provinciali.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Napoli sotto la guida del procuratore Nicola Gratteri, ha messo in evidenza una profonda contaminazione mafiosa della vita politica e amministrativa locale, minando i principi di trasparenza, legalità e fiducia dei cittadini nelle istituzioni.













