REGIONALI, CIRIELLI: “NEI PRIMI 45 GIORNI DI GOVERNO LA RIFORMA DELLA SANITA”

Una riforma per risollevare le sorti della sanità campana istituendo anche un Garante che vigili sulla qualità dei servizi, sulla trasparenza delle liste d’attesa e sul rispetto dei diritti dei cittadini. Ad annunciarlo è il candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli che premette: “Con la nuova legge di bilancio approvata dal Consiglio dei Ministri, il Governo Meloni ha stanziato risorse senza precedenti per la sanità, che comporteranno più risorse per migliorare servizi e assumere nuovo personale”.

L’annuncio della riforma

Cirielli spiega che “anche grazie a queste misure e alla disponibilità del Governo, nei primi 100 giorni della mia amministrazione, da Presidente della Campania, varerò la riforma sanitaria regionale: useremo i tetti di spesa per il personale e per assumere davvero, sbloccheremo le agende elettroniche, così da far emergere il fabbisogno reale e potenziare con ogni mezzo la sanità di prossimità. Non solo: rafforzeremo la prevenzione, i presidi ospedalieri e i pronto soccorso, stanzieremo risorse per ridurre le liste d’attesa che miriamo a ridurre del 50% in un anno”. E rilancia: “Infine, proporrò l’istituzione del Garante della Salute della Regione Campania, una figura indipendente eletta dal Consiglio Regionale da maggioranza e minoranza, che vigilerà sulla qualità dei servizi, sulla trasparenza delle liste d’attesa e sul rispetto dei diritti dei cittadini. Fino ad oggi in Campania sono state sprecate risorse e opportunità. Con noi finalmente gli sprechi saranno azzerati e la politica e le lottizzazioni resteranno fuori dalla sanità. È un impegno preciso: mai più cittadini su barelle nelle corsie o in code infinite. Garantiremo a tutti il sacrosanto diritto alla salute”.

Il commento

Sulla Riforma della Sanità proposta da Cirielli, interviene il deputo Imma Vietri, che è anche commissario provinciale di Fratelli d’Italia a Salerno: “Le dichiarazioni del candidato presidente della Regione Campania per il centrodestra Edmondo Cirielli tracciano finalmente una visione concreta e coraggiosa per la sanità regionale. Dopo anni di sprechi, clientele e disservizi, la Campania ha bisogno di una rivoluzione vera: mettere al centro i pazienti, non gli interessi di partito. Con la riforma annunciata da Cirielli nei primi 100 giorni, si potrà’ restituire dignità’ ai cittadini e serenità ai professionisti della sanità’. Mai più persone su barelle nei corridoi o in code interminabili per una visita: la salute non può’ essere una lotteria. Il Governo Meloni – sottolinea Vietri – ha stanziato risorse senza precedenti per la sanità, ma serve una guida capace e onesta che sappia tradurle in risultati concreti. E Cirielli ha l’esperienza e la determinazione per farlo. La Campania merita una sanità efficiente, trasparente e vicina alle persone, non più’ ostaggio dell’arroganza e dell’immobilismo di De Luca. Con Cirielli Presidente possiamo rialzarci davvero, anche nella sanità: perché la salute e’ un diritto, non un privilegio”













