Regionali. Durigon: “In Campania aria nuova, la Lega cresce e il centrodestra con Cirielli può vincere”*

“È stato un fine settimana molto positivo per la Lega in Campania. Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati provenienti dalla società civile e ben otto consiglieri regionali uscenti che hanno scelto di essere parte di questo progetto.

Si respira un’aria nuova in Campania: la gente è stanca dell’inconsistenza di Fico e dei continui litigi con De Luca, e chiede una guida seria, capace e concreta.

Domenica prossima, con la presenza del nostro leader Matteo Salvini e del candidato presidente Edmondo Cirielli, daremo un segnale chiaro di compattezza e di entusiasmo. Cirielli può portare il centrodestra alla vittoria e la Lega farà pienamente la sua parte per rafforzare la sua presidenza e garantire un futuro di sviluppo e buon governo alla Campania”.

Così in un nota il senatore Claudio Durigon, Vice Segretario Nazionale della Lega.













