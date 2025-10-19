Giudice di Pace, debito e paradossi. Izzo: Il Comune verifichi prima se i privati pagano l’Imu

45 Visite
In relazione ai 400mila euro di debito fuori bilancio che il Comune sarebbe debitore nei confronti dei proprietari dei due terzi del palazzo giudice di Pace.
La domanda che viene spontanea é: ma i proprietari dell’ immobile creditori nei confronti del Comune hanno pagato l’ imposta Imu negli anni?
Inviterei i commissari prefettizi a verificare se il pagamento dell’ Imu é stato effettuato prima di provvedere al pagamento del debito.
In quanto, si parla di denaro pubblico e vista la delicata situazione delle casse comunali ,se l’ Imu non fosse stata pagata, al credito vantato dai privati proprietari andrebbe scorporata la cifra dovuta per il pagamento dell’ Imu.
Inoltre, i comuni di Mugnano, Calvizzano, Qualiano, Giugliano, Melito e Villaricca ottemperano al pagamento del canone mensile come da accordi degli anni 2018- 2023 ?
Questo nuovo tassello della telenovela del palazzo Giudice di Pace mette a nudo il Re. C’è la necessità di dislocare altrove gli uffici, penso all’ ex istituto delle suore Ausiliatrici di piazza Trieste e Trento di proprietà dell’ente, eppure in immobili confiscati alla criminalità.
In una situazione di difficoltà economica con i servizi prestati con il bilancino per mancanza di risorse economiche andrebbero tagliati tutti i rami secchi per dare ossigeno al buon funzionamento dell’ ente Comune.
nota Michele Izzo© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews