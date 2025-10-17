Sfreccia per i vicoli di Napoli su mini moto non omologata: 13enne fermato dalla Guardia di Finanza, denunciato il padre

Da
redazione
-
0
Condividi
Visite: 24
22 Visite

Nei giorni scorsi, nel centro storico di Napoli, i finanzieri del Comando Provinciale hanno fermato una mini moto non omologata che sfrecciava tra i vicoli dei Decumani. Alla guida un ragazzo di soli 13 anni, senza casco e su un mezzo privo di targa e assicurazione.

Intervenuto sul posto, il padre del minore è stato denunciato per abbandono di minore e sanzionato per le violazioni al Codice della Strada commesse dal figlio. La mini moto, con motore a scoppio da 110 cc, è stata sequestrata per la successiva confisca.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore