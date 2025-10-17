LA GRANDE NAPOLI” E “I CANTI DELL’ASSENZA”

Condividi

Organizzato dalla Pro Loco di San Nicola la Strada, la Casa editrice Controcorrente e le Associazioni “Vento del Sud” e “Rinnovare Sud”, venerdì 17 ottobre, alle ore 19,00, presso il Salone Borbonico, in piazza Municipio, 14, a San Nicola la Strada (Ce), avrà luogo la presentazione del libro di Raffaele Bruno: la Grande Napoli, la storia, i miti, i misteri, le tradizioni e i luoghi dell’anima. Insieme a “I Canti dell’Assenza” di Antonio Pelliccia (ed. Controluna) con prefazione di Alessandro Scotto di Minico.













