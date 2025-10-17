Paura a Mugnano: bambina investita davanti scuola in Via Napoli

Condividi

Visite: 254

47 Visite

Momenti di forte apprensione in via Napoli, nei pressi della chiesa di Sant’Alfonso e della vicina scuola Siani, dove poco fa una bambina è stata investita da un’auto.

La piccola, secondo quanto riferito da alcuni presenti, si trovava in prossimità dell’ingresso scolastico quando è stata urtata da una Fiat Panda condotta da un uomo. L’automobilista si è immediatamente fermato per soccorrere la minore e chiamare i soccorsi.

La bambina, visibilmente dolorante e spaventata, ha riportato una ferita alla gamba. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha provveduto a prestare le prime cure e a trasportarla per ulteriori accertamenti.

Sul posto i mezzi di soccorso.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti