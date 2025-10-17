Afragola, DASPO urbano per parcheggiatore abusivo in Via De GasperI

Condividi

Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Afragola, guidata dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Durante un servizio di pattugliamento, lo stesso Comandante Piricelli, insieme ai suoi collaboratori, è stato avvicinato da alcuni cittadini che lamentavano la presenza molesta di un parcheggiatore abusivo nei pressi della scuola ubicata di fronte all’ASL, in Via Alcide De Gasperi.

Immediatamente gli agenti si sono recati sul posto, dove hanno individuato e identificato il soggetto segnalato. Al termine degli accertamenti, al parcheggiatore abusivo è stata elevata una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada, che punisce l’attività di parcheggio non autorizzata.

Contestualmente, è stato emesso nei suoi confronti un provvedimento di DASPO urbano con ordine di immediato allontanamento dalla zona.













