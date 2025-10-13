INCONTRO FICO DE LUCA: RASTRELLI (FDI), LA MORTE DELLA COERENZA

Condividi

Visite: 19

25 Visite

“L’incontro tra fico e Luca, all’insegna esclusiva di un potere malato da salvaguardare, rappresenta la morte di ogni coerenza. Per De Luca, che mai ha perso occasione per dileggiare l’uomo dei cinque stelle, e la sottocultura di cui lo ha sempre ritenuto portatore. Ma soprattutto per Fico, costretto a chinare il capo nella polvere, per baciare la pantofola di un governatore incapace, che i Grillini hanno sempre avversato e detestato”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti