Faccia a faccia De Luca-Fico, due ore di incontro in Regione

Condividi

Visite: 0

2 Visite

Faccia a faccia tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico: il presidente della Campania e il candidato alla sua successione per il campo progressista si sono visti nella sede della Regione in via di Santa Lucia, a Napoli.

L’incontro, durato circa due ore, è stato il primo vertice tra i due dopo l’ufficializzazione della candidatura per il centrosinistra dell’ex presidente della Camera e soprattutto dopo diverse prese di posizione del governatore che più volte ha punzecchiato Fico.

Un incontro “cordiale”, lo hanno definito entrambi, in cui la parola ‘continuità’ è risuonata più volte e nel corso del quale si è parlato del programma da mettere in campo.

“La destra è l’avversario contro cui orientare le energie” dice l’ex presidente della Camera sottolineando che si è “condiviso l’obiettivo comune di tenere contro dei risultati raggiunti in questi anni e garantire alla Campania un’amministrazione futura stabile che metta al centro le priorità dei cittadini”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti