GAZA. ISRAELE LIBERA PALESTINESI, HAMAS RADUNA GLI OSTAGGI DA RILASCIARE

Israele non rilascerà, nell’ambito dell’accordo di cessate il fuoco e liberazione degli ostaggi a Gaza, due medici palestinesi detenuti. Lo ha dichiarato alla Cnn una fonte di Hamas. Il pediatra palestinese Dr. Hussam Abu Safiya, arrestato dalle forze israeliane lo scorso anno, non verrà rilasciato. “L’occupazione si è rifiutata di rilasciare il Dr. Hussam Abu Safiya”, ha dichiarato alla Cnn un funzionario di Hamas. Anche il Dr. Marwan Al Hams, direttore degli ospedali da campo di Gaza, non verrà liberato, ha aggiunto il funzionario. Il medico era stato arrestato nell’enclave a luglio, secondo il Ministero della Salute palestinese. Come parte dell’accordo raggiunto mercoledì, Hamas deve rilasciare i restanti 48 ostaggi, 20 dei quali si ritiene siano ancora vivi. Israele deve liberare 250 prigionieri palestinesi condannati all’ergastolo, così come 1.700 palestinesi di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023. Israele ha arrestato Abu Safiya, direttore dell’ospedale Kamal Adwan nel nord di Gaza, insieme ad altre 240 persone durante un raid nella struttura medica nel dicembre 2024, sostenendo che Hamas la stesse utilizzando come centro di comando. L’esercito ha affermato di sospettare che Abu Safiya fosse un membro di Hamas