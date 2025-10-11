Palazzina in fiamme: morti padre, madre e figlio 55enne

Tragedia a Cornaredo, nella periferia ovest di Milano, dove nella notte di sabato 11 ottobre tre persone sono morte nell’incendio del loro appartamento. Si tratta di una coppia di anziani, di 88 e 85 anni, e del loro figlio di 55 anni che sono rimasti intrappolati tra le fiamme. Le vittime si chiamavano Benito Laria, 87 anni, originario di Tornaco nel Novarese, la moglie Carmela Greco, nata ad Augusta in provincia di Siracusa, 82 anni e il figlio Carlo Laria, 55 anni, che viveva con i genitori anche se risultava residente al quartiere Lorenteggio di Milano. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco e dei carabinieri della compagnia di Corsico a cui sono affidate le indagini, le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 4.30 di notte per cause probabilmente accidentali. Anche se su questo punto sono ancora in corso i rilievi degli investigatori. 

