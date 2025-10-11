NESSUN SOLDATO USA A GAZA. ENTRANO I PRIMI CAMION DI AIUTI, IN 500MILA FANNO RITORNO NELLA STRISCIA

epa12446733 Palestinians gather around trucks carrying aid supplies that arrived in Khan Yunis in the southern Gaza Strip, 11 October 2025. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's office announced that the Israeli government had approved the Gaza ceasefire and hostage release plan. EPA/HAITHAM IMAD
L’agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato alla Cnn che oggi alcuni camion sono entrati a Gaza senza specificare l’entità. Secondo Cogat, i camion conterranno principalmente «cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, nonché carburante per operazioni essenziali e gas da cucina». Saranno consentite anche le attrezzature essenziali per la riparazione delle infrastrutture critiche, ha affermato. Il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato di aver iniziato a intensificare le sue operazioni. «Nelle prossime settimane, il Wfo aumenterà il numero di panetterie», ha aggiunto.

Usa: «Nessun soldato americano a Gaza»

L’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, e il capo del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, oggi hanno visitato una base dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, accompagnati dal capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir. Cooper su X ha spiegato che l’obiettivo era discutere la creazione di un “centro di coordinamento civile-militare” guidato dal Centcom, che “sosterrà la stabilizzazione del conflitto”. L’ammiraglio ha confermato “non ci saranno boots on the ground americani a Gaza” per portare a termine il piano di pace.

 

