NESSUN SOLDATO USA A GAZA. ENTRANO I PRIMI CAMION DI AIUTI, IN 500MILA FANNO RITORNO NELLA STRISCIA

L’agenzia israeliana che gestisce il trasferimento degli aiuti umanitari (Cogat) ha affermato alla Cnn che oggi alcuni camion sono entrati a Gaza senza specificare l’entità. Secondo Cogat, i camion conterranno principalmente «cibo, attrezzature mediche, forniture per rifugi, nonché carburante per operazioni essenziali e gas da cucina». Saranno consentite anche le attrezzature essenziali per la riparazione delle infrastrutture critiche, ha affermato. Il Programma Alimentare Mondiale ha annunciato di aver iniziato a intensificare le sue operazioni. «Nelle prossime settimane, il Wfo aumenterà il numero di panetterie», ha aggiunto.
Usa: «Nessun soldato americano a Gaza»
L’inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente, Steve Witkoff, e il capo del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, oggi hanno visitato una base dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, accompagnati dal capo di stato maggiore israeliano Eyal Zamir. Cooper su X ha spiegato che l’obiettivo era discutere la creazione di un “centro di coordinamento civile-militare” guidato dal Centcom, che “sosterrà la stabilizzazione del conflitto”. L’ammiraglio ha confermato “non ci saranno boots on the ground americani a Gaza” per portare a termine il piano di pace.