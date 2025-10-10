Campania: Silvestro, con apertura nuova sede Fi partito più radicato e vicino ai cittadini

Visite: 33

“Domani, sabato 11 ottobre, inauguriamo a Napoli la nuova sede regionale di Forza Italia, in Largo Principessa Pignatelli 218. Un luogo simbolico, nel cuore della città, che diventerà il centro propulsore dell’attività politica e organizzativa del partito in Campania. Questa sede rappresenta non solo un punto di riferimento per iscritti e militanti, ma anche una casa aperta alla partecipazione civica, all’ascolto dei territori e al confronto con le realtà sociali, economiche e professionali della regione.

Da qui vogliamo continuare a costruire una Forza Italia sempre più radicata, moderna e vicina ai cittadini. L’apertura arriva in un momento cruciale, a ridosso delle imminenti elezioni regionali, e sarà il vero e proprio quartier generale da cui lanceremo un progetto politico solido, unito e credibile per la Campania. Punteremo su un programma condiviso, fatto di competenza, serietà e visione, per dare alla nostra terra un futuro di sviluppo, sicurezza e opportunità”. Lo dichiara il senatore Francesco Silvestro, segretario provinciale di Forza Italia Napoli.