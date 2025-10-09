REGIONALI: RASTRELLI (FDI), CIRIELLI GOVERNATORE IDEALE PER UNA NUOVA STAGIONE IN CAMPANIA

1 Visite
“Autorevolezza, competenza ed esperienza amministrativa. Ma, quel che più conta, identità e radici ideali”. Così su sul proprio profilo Facebook, il senatore Sergio Rastrelli, esprimendo il più convinto sostegno alla candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania.
“Edmondo Cirielli è il candidato vincente – scrive Rastrelli – ed il Governatore ideale per una nuova stagione della Regione Campania”.
"Dalla politica del potere, al potere della Politica", conclude Rastrelli.