REGIONALI: RASTRELLI (FDI), CIRIELLI GOVERNATORE IDEALE PER UNA NUOVA STAGIONE IN CAMPANIA

“Autorevolezza, competenza ed esperienza amministrativa. Ma, quel che più conta, identità e radici ideali”. Così su sul proprio profilo Facebook, il senatore Sergio Rastrelli, esprimendo il più convinto sostegno alla candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania.

“Edmondo Cirielli è il candidato vincente – scrive Rastrelli – ed il Governatore ideale per una nuova stagione della Regione Campania”.

“Dalla politica del potere, al potere della Politica”, conclude Rastrelli.

