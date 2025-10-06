CAOS FRANCIA, SI DIMETTE ANCHE IL NEO PREMIER LECORNU. ORA MACRON E’ ALL’ANGOLO

Da
redazione
-
0
Outgoing French Prime Minister Sebastien Lecornu, who submitted his government's resignation to the French President this morning, reacts after delivering a statement at the Hotel Matignon in Paris, on October 6, 2025. France's President Emmanuel Macron on October 6, 2025 accepted Prime Minister Sebastien Lecornu's resignation, the presidency said, plunging the European nation further into political deadlock. Macron named Lecornu last month to the post, but the largely unchanged cabinet lineup he unveiled late October 5, 2025 was met with fierce criticism across the political spectrum. (Photo by Stephane Mahe / POOL / AFP)
Condividi
Visite: 12
17 Visite

 È durato poco, pochissimo, nulla, il governo del primo ministro francese Sébastien Lecornu. Questa mattina, 6 ottobre, le repentine dimissioni, nonostante la presentazione dei membri dell’esecutivo solamente nella giornata di ieri. “Non c’erano le condizioni per restare primo ministro”, ha dichiarato alla stampa dopo aver rinunciato all’incarico.

Il macronista ex ministro della Forze Armate, che a settembre era stato nominato dal presidente della Repubblica Emanuel Macron come inquilino di Palazzo Matignon, sembrava aver ottenuto un accordo con altre forze politiche per il suo Governo. L’annuncio dei 18 ministri di ieri era stato accompagnato da un appello al dialogo  “dobbiamo essere negoziatori”, aveva dichiarato Lecornu. Frase che gli si è girata contro, visto le pesanti critiche sulle nomine arrivate da tutto l’arco parlamentare.

Chiunque sarà il successore del primo ministro con il mandato più breve della storia della Quinta Repubblica – il suo esecutivo è durato 27 giorni -, dovrà trovare una quadra in pochi mesi per presentare una legge di bilancio. Scenario non idilliaco, soprattutto se si tiene conto della situazione economica: l’incertezza politica ha inchiodato, questa mattina, l’indice di borsa parigino CAC intorno al -1,50 per cento.

© Copyright redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid

Commenti

Articoli correlatiDi più dello stesso autore