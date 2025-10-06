Pasquale Di Fenza: “Ciao Giuseppe, per gli amici “Peppe pummarol”, amico vero e compagno di vita. Marano perde un uomo buono”

Condividi

«Ci sono notizie che non si riescono ad accettare. La scomparsa di Giuseppe Santopaolo mi addolora profondamente, come uomo, come amico di gioventù e come cittadino di Marano.

Con Giuseppe ho condiviso anni di amicizia sincera, momenti spensierati e ricordi che resteranno per sempre nel cuore. Era una persona dal sorriso gentile, sempre pronta a tendere una mano, capace di portare serenità ovunque andasse.

Un uomo perbene, legato alla famiglia, al lavoro e alla nostra città — un esempio di bontà e di umanità autentica.

Negli ultimi giorni sono stato vicino alla sua famiglia, condividendo con loro la speranza e l’angoscia di ore difficili, e in costante contatto con l’ospedale di Giugliano, dove Giuseppe era ricoverato. Fino all’ultimo abbiamo sperato insieme in un miracolo che purtroppo non è arrivato.

Oggi Marano perde uno dei suoi volti più veri, e chi lo ha conosciuto sa quanto sarà difficile colmare questo vuoto.

Alla sua famiglia, ai suoi cari e a tutti coloro che lo hanno amato, esprimo il mio più sincero abbraccio e la mia vicinanza nel dolore.

Ciao Giuseppe, resterai per sempre parte dei miei ricordi più belli e delle radici più autentiche della nostra comunità.»

Pasquale Di Fenza

