REGIONALI, IZZO: “PUNTARE SU CIRIELLI E’ UN ERRORE, ROMANO AVEVA CHANCE DI VITTORIA CONTRO IL CARROZZONE FICO”

Condividi

Visite: 70

31 Visite

Sembrerebbe che la corsa a candidato a presidente del centro destra per la Regione Campania l’ abbia vinta dal vice ministro degli esteri Edmondo Cirielli, si é optato quindi per un candidato politico e non per un civico.

Eppure con il carrozzone Fico l’ unico ad avere possibilità di potersela giocare era il commissario della ZES dell’ Italia meridionale Giosy Romano che nauseato da tanto tatticismo e veti incrociati ha fatto sapere con un comunicato di non essere disponibile per la candidatura a presidente della regione Campania.

Se le indiscrezioni di questi giorni fossero confermate i veti su questa candidatura sarebbero il frutto di pressioni sul Commissario Europeo Fitto da parte di esponenti dello stesso partito, anche perché Forza Italia aveva dato il via libera alla candidatura Romano.

Si ripete la stessa storia delle elezioni amministrative di Marano del 2023, quando alcuni esponenti di Fratelli di Italia dopo aver presentato la propria lista al primo turno, al ballottaggio decisero con manifesto pubblico di appoggiare il candidato del PD Morra.

Si ha la sensazione che i vertici del partito della Meloni in Campania non abbiano entusiasmo a vincere nei confronti del PD,del centrosinistra e dei “salotti buoni” .

Si lascia così al carrozzone De Luca, Cesaro,Mastella, Renzi, e Fico campo libero per la vittoria.

nota stampa dì Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti