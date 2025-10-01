Regionali Campania, Meloni sceglie la sconfitta puntando su Cirielli

Condividi

Il dado, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, sembra tratto: sarà Edmondo Cirielli il candidato del centrodestra contro Roberto Fico alle prossime elezioni regionali in Campania. La decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore, ma le indiscrezioni che filtrano da Fratelli d’Italia e dagli alleati non lasciano molto spazio ai dubbi. E con questa scelta, Giorgia Meloni sembra ripetere un copione già visto: non voler davvero vincere.

Cirielli, attuale Vice Ministro degli Esteri e fedelissimo della premier, è un nome di partito, un esponente storico della destra campana, radicato a Salerno ma poco conosciuto a Napoli, vero baricentro elettorale della Regione. Un candidato che non rappresenta né una novità né una rottura col passato, ma piuttosto la conferma della linea conservativa del centrodestra campano, sempre più autoreferenziale e sempre meno in grado di allargare il proprio consenso.

E dire che l’occasione per tentare la spallata al centrosinistra e al sistema De Luca c’era. Bastava scegliere un profilo civico, magari di area, capace di parlare anche a quella parte di elettorato stanca della gestione deluchiana ma ancora diffidente verso la politica nazionale. Un nome fuori dai giochi di partito, in grado di fare breccia nel mondo delle professioni, dell’impresa, della società civile.

Invece si è scelto l’usato sicuro, il nome interno, il politico di lungo corso. Cirielli e Fico, tra l’altro, non sono nemmeno così distanti nei percorsi istituzionali: dal 2018 al 2022 hanno condiviso i corridoi dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati. Fico da Presidente, in quota Movimento 5 Stelle; Cirielli da Questore, in quota opposizione. Due ex colleghi ora avversari, ma non certo due mondi opposti.

Il centrodestra campano sembra ancora una volta più interessato a mantenere equilibri interni che a vincere davvero. E Giorgia Meloni, come già accaduto in molte amministrative recenti, non pare intenzionata a stravolgere uno status quo che vede spesso i suoi dirigenti locali in alleanza sotterranea con pezzi del centrosinistra. Nessun mea culpa, nessuna epurazione dei vertici territoriali, nessuna voglia reale di cambiare. E forse neanche di vincere.

Nel frattempo, Roberto Fico, forte del sostegno compatto del Movimento 5 Stelle e anche del Partito Democratico, può guardare con relativo ottimismo alla sfida. Se il centrodestra continuerà a proporre candidati poco attrattivi fuori dalla propria bolla, la Campania resterà saldamente nelle mani di chi la governa da dieci anni. Piaccia o no.













