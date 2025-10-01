Flotilla, fine della storia: forze israeliane sull’Alma, equipaggio fermato. Tajani: “Saranno espulsi e rimpatriati”

20 Visite
Forze israeliane sono a bordo della nave Alma e hanno fermato membri dell’equipaggio. Lo si apprende dagli attivisti della Flotilla. L’imbarcazione era stata una delle prime ad essere isolata e ad avere le comunicazioni schermate.
Tajani: italiani su Flotilla saranno portati a porto di Ashfod e poi espulsi
«Abbiamo dato mandato al nostro consolato di dare assistenza a tutti gli italiani che verranno portati probabilmente al porto di Ashfod e poi verranno espulsi, credo che ci sarà un volo che li riporterà in Italia». Lo dice al Tg1 il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando degli italiani che si trovano attualmente sulle barche della Sumud Flotilla. «Abbiamo parlato con il governo di Israele affinché non ci fossero azioni violente e mi è stato assicurato. Anche i portavoce della Flotilla -dice ancora Tajani- ci hanno detto che avranno un atteggiamento assolutamente gandhiano».